Rajd po pasie drogi granicznej

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach zatrzymali Polaków, którzy jechali quadami po pasie drogi granicznej.

18 lipca kamery Straży Granicznej zarejestrowały 5 mężczyzn poruszających się quadami wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej. Do akcji ruszyły patrole z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach. Mieszkańcy powiatów: kolneńskiego, ostrołęckiego, bialskiego i bielskiego zostali zatrzymani i ukarani mandatami.

Za przejażdżkę po pasie drogi granicznej, każdy z nich otrzymał po 500 zł mandatu.