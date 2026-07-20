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Rajd po pasie drogi granicznej

 Elbląg, Kadr z filmu Straży Granicznej
Kadr z filmu Straży Granicznej

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach zatrzymali Polaków, którzy jechali quadami po pasie drogi granicznej.

18 lipca kamery Straży Granicznej zarejestrowały 5 mężczyzn poruszających się quadami wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej. Do akcji ruszyły patrole z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach. Mieszkańcy powiatów: kolneńskiego, ostrołęckiego, bialskiego i bielskiego zostali zatrzymani i ukarani mandatami.

Za przejażdżkę po pasie drogi granicznej, każdy z nich otrzymał po 500 zł mandatu.


A moim zdaniem...

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