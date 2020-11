Remontując okradał pracodawczynię

Kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi 28-letniemu mieszkańcowi powiatu braniewskiego, który sięgnął po cudzą własność. Z ustaleń policjantów wynika, że podejrzany od lipca br. podbierał pieniądze z mieszkania, które remontował. Dodatkowo łupem sprawcy padł także telefon komórkowy. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży, teraz sprawa trafi do sądu.

W poniedziałek (2 listopada) policjanci z posterunku Policji w Pieniężnie zostali powiadomieni o kradzieży. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że z jej mieszkania zniknął telefon komórkowy. Co więcej, kobieta dodała, że zauważyła brak gotówki, łącznie blisko 800 złotych. Funkcjonariusze, którzy pracowali nad sprawą ustalili, że ze zdarzeniem może mieć związek młody mężczyzna, który od kilku miesięcy remontował lokum pokrzywdzonej. We wtorek (3 listopada) policjanci zapukali do drzwi mieszkania 28-latka. W trakcie przeszukania mundurowi zabezpieczyli skradziony telefon komórkowy. Mężczyzna przyznał się także do kradzieży pieniędzy.

28-latek usłyszał już zarzut za popełnione przestępstwo, za które grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.