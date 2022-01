Rodzinna kłótnia i interwencja policji

Policjanci wezwani wczoraj na jedną z interwencji zastali w mieszkaniu dwóch szarpiących się braci… O co poszło trudno powiedzieć, obaj byli pijani i dość szybko z argumentów słownych przeszli do rękokoczynów… na podłodze.

Była godzina 22.20, gdy policjanci rozdzielali szarpiących się uczestników „rodzinnej” dyskusji. 29-latek oddzielony od swojego brata przy pomocy chwytów obezwładniających zapowiedział, „że wyjedzie za granicę, bo i tak miał to zrobić”. Gdy policjanci sprawdzili go w bazie danych okazało się, że faktycznie wyjedzie, ale zupełnie gdzie indziej… Mężczyzna nie powrócił bowiem z przepustki do zakładu karnego i tam też teraz wróci na 3 miesiące. Do maja ma więc spokój z planowaniem wyjazdów…