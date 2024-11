Rozbili międzynarodowy gang tytoniowy

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej we współdziałaniu z CBŚP i KAS zatrzymali 5 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Gang zajmował się nabywaniem, transportem, przechowywaniem, produkcją i sprzedażą nielegalnych wyrobów tytoniowych, a także praniem brudnych pieniędzy.

Śledztwo od 2021 roku prowadzili funkcjonariusze z W-MOSG pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Gang tytoniowy zajmował się nielegalnym sprowadzaniem na terytorium Polski i innych krajów UE, krajanki tytoniowej. Tytoń wprowadzany był do obrotu bez dopełnienia obowiązków celnych i z uszczupleniem należności podatkowych, przede wszystkim podatku akcyzowego, w wielkich rozmiarach.

W wyniku śledztwa ustalono osoby, miejsca i charakter działania członków grupy, a także poszczególne transporty tytoniu, które przy współpracy z innym organami ścigania zostały zatrzymane na terenie Polski. Szeroko zakrojone działania, pozwoliły na ustalenie lokalizacji nielegalnych fabryk podrobionych papierosów i magazynów krajanki tytoniowej m.in. we Francji, Holandii, Belgii i w Niemczech.

W związku z tym nawiązano krajową współpracę z CBŚP i KAS oraz międzynarodową współpracę organów ścigania, początkowo w ramach Europolu, a następnie Eurojust. Ostatecznie zawarto umowę o utworzeniu wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego (JIT) pomiędzy Polską, Francją i Włochami oraz nawiązano bezpośrednią, ścisłą współpracę z innymi krajami Europy, m.in.: z Belgią, Bułgarią, Niemcami, Grecją, Łotwą, Litwą i Holandią.

Fot. WMOSG

Okazało się, że tytoń sprowadzany do Polski przez grupę przestępczą był ukrywany jako odpad tytoniowy. Po wprowadzeniu na teren Unii Europejskiej trafiał do składów celnych w Belgii, Hiszpanii i Włoszech, a następnie do Niemiec, Francji, Belgii i Holandii, gdzie był przerabiany na papierosy i sprzedawany. Ustalono, że składy rozmieszczone były w całej Europie i są ze sobą powiązane.

W trakcie czynności organy ścigania zdołały zatrzymać kilka transportów nielegalnego ciętego tytoniu, w sumie 50 000 kg. W tym samym czasie zlikwidowano kilka linii produkcyjnych i zabezpieczono miliony sztuk papierosów o szacunkowej wartości 13 mln euro.

Funkcjonariusze z W-MOSG zatrzymania i przeszukania 19 i 20 listopada realizowali na terytorium RP wspólnie z Wydziałem w Toruniu Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym we Wrocławiu. W toku prowadzonych działań zatrzymano 5 obywateli Polski. Przeszukano 20 nieruchomości na terenie województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego.

W trakcie przeszukania zabezpieczono dwa pojazdy marki BMW o wartości 255 tys. zł. Ujawniono krajankę tytoniową oraz papierosy, a także bardzo dużą ilość dokumentów związanych z nielegalną działalnością zorganizowanej grupy przestępczej. Wobec 2 podejrzanych sąd na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Co do pozostałych 3 osób, prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju, dozór policji. Ponadto wobec jednego z nich zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł.

Równolegle z działaniami prowadzonymi na terytorium RP prowadzone były czynności na terytorium Niemiec, Łotwy, Francji oraz Włoch. Na podstawie europejskich nakazów dochodzenia na terenie Niemiec oraz Łotwy zrealizowano przeszukania 3 nieruchomości, w których udział brali funkcjonariusze z W-MOSG. Zabezpieczono 4 000 kg krajanki, telefony komórkowe, komputery, elektroniczne nośniki danych, karty SIM, dokumenty, zapiski oraz inne przedmioty mogące stanowić dowód w sprawie.