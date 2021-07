Sąd orzekł 4 tysiące grzywny za przekroczenie prędkości

25-latek z Elbląga musi zapłacić 4 tysiące zł grzywny za przekroczenie prędkości o 62 km/h. Taką grzywnę zasądził sąd na wniosek policji.

Policjanci kierują wniosek do sądu w momencie, gdy sprawca wykroczenia w znaczący sposób stworzył zagrożenie lub odmawia przyjęcia mandatu. W przypadku pewnego 25-latka z Elbląga przewinienie dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości samochodem.

Mężczyzna został zatrzymany w kwietniu tego roku do kontroli w miejscowości Pogrodzie. 25-latek rozpędził swoje volvo do 112 km/h, a w miejscu pomiaru dopuszczalna przepisami prędkość to jedynie 50 km/h. Funkcjonariusze sporządzili do sądu wniosek o ukaranie. Ten ukarał go grzywną w wysokości 4000 złotych oraz 400 złotymi kosztów sądowych. Mężczyźnie zatrzymano także prawo jazdy na 3 miesiące.