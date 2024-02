Skontrolowali zatrudnienie 15 tys. cudzoziemców

Funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w 2023 roku skontrolowali legalność zatrudnienia cudzoziemców w 316 firmach. Tylko w 25 nie było nieprawidłowości. Zweryfikowali pracę blisko 15 tysięcy obcokrajowców. 2600 osób wykonywało ją nielegalnie. To głównie obywatele Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Mundurowi z MOSG przeprowadzili także przeszło 3 tysiące kontroli legalności pobytu. 887 cudzoziemców przebywało w Polsce nielegalnie.

W porównaniu z 2022 rokiem to znaczący wzrost. Wówczas w 301 kontrolach sprawdzili zatrudnienie prawie 11 tysięcy cudzoziemców, ujawniając nielegalność pracy u niespełna 1800 osób. Natomiast w 2664 kontrolach pobytu cudzoziemców nielegalny pobyt stwierdzili u 604 obcokrajowców.

Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów u obcokrajowców - brak posiadania zezwolenia na pracę, praca na innych warunkach niż określone w oświadczeniu o powierzeniu pracy, niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku pisemnego informowania wojewody o przypadkach niepodjęcia, zakończenia bądź przerwania wykonywania pracy przez cudzoziemca, o zmianie dotychczasowego charakteru lub stanowiska pracy oraz niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku pisemnego powiadomienia PUP (Powiatowego Urzędu Pracy) o podjęciu, niepodjęciu pracy przez cudzoziemca, przekazanie nieprawdziwych informacji.

Do najczęściej kontrolowanych przez funkcjonariuszy MOSG branż w 2023 r. zaliczyć można: budownictwo, usługi gastronomiczne i hotelarskie, usługi fryzjersko - kosmetyczne, agencje zatrudnienia oraz agencje pracy tymczasowej (działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy). Największa liczba cudzoziemców wykonywała pracę w budownictwie, transporcie, agencjach zatrudnienia lub agencjach pracy tymczasowej oraz w usługach fryzjersko - kosmetycznych, w tym w salonach masażu.

W 2023 roku funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej wydali 959 decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Najwięcej wystawiła Placówka Straży Granicznej w Gdańsku - 628. Związane jest to z zadaniami wykonywanymi przez funkcjonariuszy w lotniczym przejściu granicznym w Rębiechowie i ujawnianiu tam naruszeń przepisów pobytowych przez cudzoziemców na kierunku wjazdowym do Polski.