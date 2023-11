Skradziony w Andorze, odzyskany w Grzechotkach

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach odzyskali skradzionego w Andorze volkswagena. Szacunkowa wartość auta wynosi 70 tys. zł.

Wczoraj do odprawy granicznej na kierunku wjazdowym do Polski stawił się 56-letni kierowca volkswagena. W trakcie weryfikacji dokumentów, funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że auto jest poszukiwane. Samochód marki Volkswagen Touareg został skradziony na terenie Andory we wrześniu 2022 roku.

Pojazd został zabezpieczony, a dalsze czynności w sprawie prowadzą policjanci z Braniewa.