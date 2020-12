Śmiertelny wypadek na berlince

Jedna osoba zginęła w wypadku samochodowych w okolicy Błudowa na trasie S22. Samochód kierowany przez 33-letniego kierowcę dachował i wpadł do rowu.

Dziś (25 grudnia) około godz. 16 w okolicy Błudowa (w pobliżu węzła Młynary) doszło do wypadku. Samochód kierowany przez 33-latka dachował i wpadł do rowu. Kierowca poniósł śmierć na miejscu, dwie pasażerki z obrażeniami zostały odwiezione do szpitala.

Na miejscu pracowała policja i prokurator. Odnotowano też niewielkie uciążliwości w ruchu samochodowym: odbywa się wahadłowo.