Sprawcy pobicia zatrzymani przez kryminalnych

Policjanci kryminalni z Elbląga oraz KWP w Olsztynie zatrzymali w Elblągu trzech mężczyzn podejrzanych o pobicie pewnego 25-latka. Jeden ze sprawców podczas zdarzenia posługiwał się niewielką siekierą, którą zadał pokrzywdzonemu 25-latkowi kilka uderzeń w rękę. Mężczyzna trafił do szpitala. Sprawcy tego zderzenia zostali zatrzymani w mieszkaniach. U dwóch z nich policjanci znaleźli narkotyki.

Sytuacja poprzedzająca policyjne zatrzymania miała miejsce w czwartek (17 czerwca) przy ul. Chełmońskiego. Tam do siedzącego w aucie 25-latka podeszła grupa mężczyzn i zaatakowała go. Jeden ze sprawców przy użyciu siekiery zadał mężczyźnie kilka uderzeń w rękę. Zaraz po tym sprawcy odjechali z miejsca, a pokrzywdzony trafił do szpitala z poważnym urazem ręki. Policjanci kryminalni pracujący nad sprawą ustalili, kto znajdował się w grupie agresorów.

Do mieszkań wytypowanych sprawców kryminalni „zapukali” w środę rano. Zatrzymano 3 mężczyzn w wieku: 36, 27 i 26 lat. 36-latek usłyszał zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Pozostali sprawcy odpowiedzą również za udział w bójce.

Dodatkowo w mieszkaniach 27- i 26-latka policjanci kryminalni znaleźli i zabezpieczyli narkotyki. 27-latek miał foliowe zawiniątko z amfetaminą, natomiast podczas przeszukania mieszkania, które zajmował 26-letni podejrzany, policjanci znaleźli trzy foliowe paczki z marihuaną o łącznej wadze ponad 0,7 kg. Za usiłowanie wprowadzenia do obiegu znacznej ilości substancji odurzającej może mu grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności. Do sądu trafiły wnioski o tymczasowe aresztowanie mężczyzn. Za udział w bójce grozi im kara 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca takiego przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.