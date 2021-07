Straciła 200 tysięcy złotych

Mieszkanka Elbląga postanowiła zainwestować pieniądze w kryptowaluty i pomnożyć je. Kliknęła w przypadkowy link, który jej się wyświetlił podczas przeglądania Internetu, podała tam swój numer telefonu, pod który miał zadzwonić finansowy doradca. I zadzwonił…

Cała sytuacja rozpoczęła się w czerwcu tego roku. Z kobietą skontaktował się doradca finansowy, który miał pomóc jej „ogarnąć” temat inwestycji w kryptowaluty. Mężczyzna mówił z lekkim rosyjskim akcentem, ale przyznał, że jest Estończykiem z pochodzenia i ma również polskie korzenie. Następnie polecił kobiecie, by ta zainstalowała na swoim komputerze i telefonie program „Anydysk” by… „miał wgląd w operacje i w razie problemów pomagał w inwestowaniu”.

Doradca dzwonił do kobiety nawet kilka razy dziennie, a ta poprzez zainstalowany program dała mu dostęp do swojego profilu bankowego. W pewnym momencie mężczyzna zadzwonił do niej i poinformował o krachu na giełdzie i o tym, że aby zabezpieczyć swoje pieniądze musi je przelać na niderlandzkie konto…, co też kobieta po dłuższych namowach uczyniła. W pewnym momencie po wszystkich dokonanych operacjach zorientowała się, że padła ofiarą oszustów. Łącznie na „inwestowaniu” straciła około 200 tysięcy złotych. Wtedy też przyszła na policję zgłosić sprawę i opowiedzieć o szczegółach poczynionych „inwestycji”.

Warto również zaznaczyć, że przestępcy wykorzystując technikę podszywają się i kamuflują innym numerem telefonu. Tak też było i w tym przypadku, gdzie kobieta widziała wyświetlający się numer, a po oddzwonieniu okazywało się, że nikt wcześniej z tego numeru nie wykonywał połączenia.

Policja apeluje, by nie ulegać namowom i nie instalować w swoim telefonie czy komputerze nieznanych aplikacji, a w szczególności takich dających zdalny dostęp do urządzenia. Robiąc to dajemy oszustom nieograniczony dostęp do naszych kont, logowań, poczty i zasobów pieniężnych zgromadzonych w banku. Co więcej, oszust w naszym imieniu może również zaciągnąć kredyt.