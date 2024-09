Szarpał się z kierowcą miejskiego autobusu. Zobacz film!

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielny wieczór (22 września) w autobusie linii nr 14. Gdy autobus jechał al. Armii Krajowej, mężczyzna będący pod wpływem alkoholu wdał się w sprzeczkę z kierowcą i próbował go pobić. Ostatecznie noc spędził w policyjnym areszcie. Zobacz film od Czytelnika.

- 29-letni pasażer awanturował się z prowadzącym autobus i wyzywał go po tym, jak kierowca linii nr 14 upomniał go, by nie pił alkoholu w pojeździe. Prosił go też o opuszczenie pojazdu na przystanku. Mężczyzna wyszedł, zaczął pluć na szyby i blokować wyjazd autobusu, potem wrócił i doszło do szarpaniny między pasażerem a kierowcą. Mężczyzna będzie odpowiadał za zakłócanie porządku, używanie słów obelżywych i tamowanie ruchu. Noc pasażer spędził w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a cała sprawa zostanie skierowana do sądu - poinformował nas nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu. Do sytuacji doszło w niedzielę po godz. 20.

Jeden z Czytelników wysłał do naszej redakcji 30-sekundowe nagranie, przedstawiające fragment tego zajścia. Widać na nim moment szarpaniny między pasażerem i kierowcą. Zdecydowaliśmy się na jego publikację, jednocześnie zaznaczamy, że jest to jedynie mały epizod całego zajścia, którego - jak wynika z ustaleń policji - to 29-latek był od początku prowodyrem.

Dodajmy, że od czerwca 2023 m. in. kierowcy i motorniczy są objęci ochroną prawną właściwą funkcjonariuszom publicznym, a każda próba agresji słownej czy fizycznej powinna być traktowana jak np. napaść na policjanta. Przepisy wprowadzono ze względu na coraz częstsze przypadki agresji względem nich.

Zobacz film.