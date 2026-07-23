Szedł Grunwaldzką z kijem bejsbolowym, bronią i narkotykami

Policjanci wylegitymowali pewnego 25-latka, który o godzinie 1 w nocy szedł al. Grunwaldzką... wymachując kijem bejsbolowym. Specyficzne zachowanie mężczyzny ściągnęło na niego uwagę policjantów z prewencji.

Mężczyzna miał przy sobie: pistolet, wiatrówkę, kominiarkę oraz dwa noże składane. Oczywiście posiadanie tych przedmiotów nie jest zabronione przez prawo, ale już woreczka foliowego z metaamfetaminą posiadać nie można. A taki też policjanci znaleźli przy mężczyżnie.

25-latek resztę nocy spędził w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzut posiadania substancji psychotropowej. Teraz odpowie za to przed sądem. Może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.