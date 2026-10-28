Szukali zaginionego 16-latka, znaleźli 17-latka z marihuaną

Podczas poniedziałkowych poszukiwań zaginionego 16-latka policjanci prewencji byli w okolicach parku przy ul. Mickiewicza. Tam chcieli sprawdzić podobnie ubranego chłopaka, ale ten na widok policjantów zaczął uciekać. Funkcjonariusze dogonili go i zatrzymali.

Okazało się, że powodem próby ucieczki było posiadanie słoika z suszem roślinnym. Po sprawdzeniu narkotesterem okazało się, że jest to marihuana.

Dodatkowo 17-latek miał przy sobie młynek do rozdrabniania suszu oraz wagę elektroniczną. 17-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie.

Teraz odpowie za posiadanie narkotyku. Może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.

