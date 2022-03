Tam jest strefa zamieszkania

Elbląska drogówka zapowiada wzmożone kontrole na obszarze Starego Miasta. W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Elbląga o niewłaściwym postoju pojazdów oraz przekraczaniu dozwolonej prędkości na obszarze Starego Miasta policja przypomina zasady jakie obowiązują na tym obszarze.

W strefach zamieszkania obowiązują zasady, które ograniczają prawa kierowców, dając większą swobodę pieszym.

Przypominamy o przepisach obowiązujących strefie zamieszkania:

· w strefie zamieszkania pieszy nie musi korzystać z chodnika czy drogi dla pieszych, może poruszać się całą szerokością drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem (art. 11 ust. 5 p.r.d),

· wewnątrz strefy zamieszkania wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami równorzędnymi czyli obowiązuje zasada „prawej ręki”,

· wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę traktowany jest jako włączenie się do ruchu (art.17 ust. 1 pkt 1 p.r.d.), więc kierujący wyjeżdżający na drogę ze strefy zamieszkania zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu,

· dopuszczalna prędkość pojazdu w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h (art. 20 ust. 2 p.r.d),

· zabroniony jest postój pojazdu w innym miejscu aniżeli wyznaczone w tym celu (art. 49 ust. 2 pkt.4 p.r.d),

- Specyfika ruchu drogowego w strefie zamieszkania z jednoczesnym przestrzeganiem określonych przepisów przez jego uczestników może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku – mówi podkom. Wiktor Kaczmarek z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu. - To do nas samych zależy czy ten obszar będzie bezpieczny dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.