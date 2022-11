Tragiczny wypadek mieszkańców powiatu. Krzysztofowi K. grozi 8 lat więzienia

Przed Sądem Rejonowym w Świeciu trwa prcoes, w którym oskarżonym jest 53-letni Krzysztof K. Mężczyźnie za spowodowanie śmiertelnego wypadku w Niewieścinie, w którym zginęło czterech mieszkańców powiatu elbląskiego, grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Krzysztofowi K. prokuratura postawiła zarzut o czyn z art.177 par. 2 kk., który mówi o tym, że: jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

- W akcie oskarżenia wobec oskarżonego K.K. sformułowano zarzut o to, że: 16 maja 2022 r. w Niewieścinie, gmina Pruszcz, kierując ciągnikiem siodłowym volvo z naczepą z ładunkiem kruszywa, droga krajowa nr 5 z kierunku Bydgoszczy w kierunku Gdańska, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że poruszał się z prędkością 76 km/h pomimo obowiązującego w tym miejscu ograniczenia prędkości do 60 km/h - wyjaśnia sędzia Marcin Rafiński, prezes Sądu Rejonowego w Świeciu.

Jak wynika z aktu oskarżenia Krzysztof K. „niewłaściwie obserwował drogę i nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu ford transit connect, kierowanego przez W. T.”.

- Przez co nie zauważył, że poprzedzające go pojazdy zatrzymały się i kontynuując jazdę spowodował nieumyślnie wypadek drogowy, uderzając przodem pojazdu w tył stojącego pojazdu ford transit, przepychając ten pojazd i powodując jego uderzenie w poprzedzający go pojazd ciężarowy man z naczepą bodex z ładunkiem kruszywa, co spowodowało zgniecenie pojazdu ford transit, w wyniku czego kierujący pojazdem ford transit oraz pasażerowie tego pojazdu: ponieśli śmierć na miejscu zdarzenia na skutek odniesionych urazów wielomiejscowych tj. o czyn z art. 177 2 kk – wyjaśnia sędzia Marcin Rafiński.

Pierwsza rozprawa odbyła się przed sądem w Świeciu 18 października, podczas niej przesłuchano strony. Na kolejnej rozprawie, która odbyła się 24 listopada przesłuchano świadków tego wypadku i biegłego.

Przypomnijmy. Do tragicznego wypadku doszło 16 maja w Niewieścinie (województwo kujawsko-pomorskie). W zdarzeniu uczestniczyły cztery pojazdy - osobowy peugeot, ciężarówka, ford transit oraz ciężarowe volvo. Oba pojazdy ciężarowe przewoziły kruszywo. Czterej mężczyźni podróżujący fordem transitem zginęli na miejscu. Ofiary śmiertelne pochodziły z powiatu elbląskiego. Auto, którym jechali w kierunku Gdańska zostało zgniecione między dwiema ciężarówkami. Mężczyźni mieli 41, 39, 38 i 24 lata. Wszystkie pojazdy jechały w kierunku Gdańska. W tej sprawie został zatrzymany kierowca volvo, 18 maja sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy na 3 miesiące.

Do sprawy wrócimy.