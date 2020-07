Tragiczny wypadek w okolicy Fromborka

Samochód marki BMW uderzył w betonowy przyczółek mostu we Fromborku. Pojazd stanął w ogniu, kierowca zginął na miejscu...

W środę (29 lipca) o godz. 02.56 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie otrzymał zgłoszenie o pożarze na budowanym moście drogowym – odcinek remontowanej drogi wojewódzkiej nr 504 Braniewo – Frombork. Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Frombork nad rzeką Bauda, gdzie budowany jest nowy most drogowy. Po dojeździe na miejsce pojazdów pożarniczych okazało się że doszło do wypadku z udziałem pojazdu marki BMW, który z impetem uderzył w betonowy przyczółek mostu. Auto po uderzeniu stanęło w płomieniach. W promieniu kilkunastu metrów znajdowały się rozrzucone elementy BMW (wyrwane zawieszenie, silnik). Podczas gaszenia pojazdu objętego w całości przez płomienie strażacy natrafili wewnątrz wraku auta na spalone ciało kierowcy. Obok pojazdu znajdował się również martwy pies. Oprócz gaszenia pożaru auta strażacy musieli ugasić również drewniane elementy mostu, które zajęły się od płonącego auta. Teren wokół mostu i wraku został sprawdzony przez strażaków i policjantów obecnych na miejscu tragicznego zdarzenia. Strażacy z wykorzystaniem zestawu narzędzi hydraulicznych usunęli odkształcone elementy konstrukcyjne rozbitego pojazdu umożliwiając wydobycie ciała denata. Na miejsce zdarzenia skierowano trzy dwa pojazdy ratownicze z Państwowej Straży Pożarnej, strażaków – ochotników z OSP Frombork oraz braniewskich policjantów, którzy w obecności prokuratora wyjaśniali okoliczności zdarzenia. W zdarzeniu śmierć poniósł 27 letni mieszkaniec powiatu braniewskiego.