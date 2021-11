Trzech pijanych kierujących 

Minionej doby policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 3 kierujących których stan trzeźwości budził wątpliwości. Każdorazowo zostały one rozwiane poprzez badanie alkotestem.

Pierwszym z zatrzymanych był rowerzysta jadący ul. Fabryczną. Mężczyzna miał 0,70 promila alkoholu w organizmie. Spotkanie z policjantami zakończyło się mandatem i uniemożliwieniem dalszej jazdy.

Drugi z zatrzymanych to 39-latek kierujący nissanem. Policyjny patrol zatrzymał go przy ul. Kopernika w Pasłęku. Mężczyzna miał w organizmie 0,80 promila alkoholu.

Ostatni z zatrzymanych to 56-latek, który kierował fordem transitem. Policjanci zatrzymali go w miejscowości Zastawno. Wynik badania to prawie promil alkoholu w organizmie. Jego auto przekazano innej trzeźwej osobie.

Za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.