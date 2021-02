Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Skorzystaj z bezpłatnych porad

(fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

Jak co roku, z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości, odbędzie się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym roku będzie trwał od 22 do 28 lutego. Co będzie się działo z tej okazji w Elblągu?

W preambule do ustawy z 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. Nr 59, poz. 517) ustawodawca wskazał na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne udzielane w ciągu „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w różnych lokalizacjach, w tym w sądach okręgu elbląskiego. W Sądzie Okręgowym w Elblągu osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad w dniach od 22 do 26 lutego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 15, zarówno telefonicznie pod numerami 55 629-09-70 lub 55 629-09-71, jak i bezpośrednio w Biurach Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Elblągu przy placu Konstytucji 1 i przy ul. Płk. Dąbka 21 (na parterze budynków). W sądach rejonowych okręgu elbląskiego porady udzielane będą dodatkowo przez kuratorów sądowych. Szczegóły dotyczące dyżurów będą dostępne na stronach internetowych poszczególnych sądów. Osoby potrzebujące porady mogą także zgłaszać się do podmiotów świadczących pomoc finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Pełna lista tego rodzaju podmiotów z danymi kontaktowymi została zamieszczona pod tym adresem. W Elblągu takim podmiotem jest Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym (Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17/101, tel. 55 642 44 25, kom. 662 171 076 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu).

Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu