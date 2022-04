Tysiąc złotych grzywny za kolizje 

Gdy policjanci kierują do sądu wniosek o ukaranie sprawcy wykroczenia zwykle po dwóch trzech miesiącach otrzymujemy informację jaką karę wymierzył sąd. Tak stało się też w tych dwóch przypadkach. Pierwszy to kolizja drugi kierowanie bez uprawnień.

27-letni mężczyzna kierując vw passatem spowodował kolizję z innym pojazdem podczas wymijania przy ul. Słonecznej. Niedługo po tym zaparkował przy ul. Zielonej, nie zachowując odpowiedniej odległości do przejścia dla pieszych. Sąd na wniosek policjantów skazał 27-latka na grzywnę w wysokości 1000 złotych oraz 100 zł opłat sądowych.

Dużo większą grzywnę ma zapłacić 32-latek, który 13 stycznia przy ul. Kochanowskiego w Pasłęku kierował osobowym seatem Toledo. Podczas policyjnej kontroli okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania autem. Wniosek trafił do sądu a ten skazał go na grzywnę w wysokości 2500 złotych oraz 2 lat i 6 miesięcy zakazu kierowania wszelkimi pojazdami.

Wyroki są prawomocne.