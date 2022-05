Ukarany przez sąd za wylewanie szamba

Pewien mieszkaniec Elbląga, choć posiada obowiązek przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, obowiązku tego wykonać nie chce. Ponadto pozbywa się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z przepisami.

Strażnicy dostali informację, że nad jednym z osiedli domków jednorodzinnych unosi się nieznośny fetor. Wielokrotnie podejmowane interwencje nie przynosiły rezultatów, gdyż sprytny sprawca wylewał szambo o różnych godzinach i nie przyznawał się do czynu.

Kiedy udało się zebrać odpowiedni materiał dowodowy skierowano wniosek o ukaranie do sądu.

Sąd Rejonowy w Elblągu uznał mężczyznę za winnego popełnienia czynów i łącznie za 13 postawionych przez Straż Miejska w Elblągu zarzutów ukarał go karą grzywny w wysokości 3 tys. zł.

Przypominamy!

Zgodnie z przepisami każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w szambo albo przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości z taką częstotliwością, która zapewni niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika i wylewania się nieczystości ciekłych na powierzchnię terenu lub do gruntu.

Na właścicieli nieruchomości wyposażonych w indywidualne oczyszczalnie ścieków nakłada się obowiązek takiego ich użytkowania, który zapewni uzyskanie wymaganych efektów oczyszczania oraz niedopuszczenie do wylewania się nieczystości ciekłych na powierzchnię terenu lub do gruntu.

Wylewanie szamba szkodzi środowisku, zdrowiu, a także pociąga za sobą odpowiedzialność karną.