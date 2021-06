Ukarany za demontaż pojazdu na podwórku

Dyżurny Straży Miejskiej w Elblągu otrzymał zgłoszenie, że na jednej z ulic Elbląga trwa rozbiórka samochodu osobowego. Wysłany na miejsce patrol na zapleczu jednego z budynków mieszkalnych zlokalizował częściowo zdemontowany już pojazd, spod którego wyciekał olej i inne płyny eksploatacyjne. Strażnicy ukarali mandatem karnym mechanika-amatora.

Przypominamy, że mycie pojazdów samochodowych poza myjniami zgodnie z zapisami Uchwały nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu można przeprowadzać jedynie na tak przygotowanym stanowisku na nieruchomości, że powstające ścieki odprowadzane są przez separator benzyny, olejów i zawiesiny do sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do gleby lub do wód powierzchniowych.

Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi związana z ich bieżącą eksploatacją może odbywać się na nieruchomości z wyjątkiem napraw blacharsko-lakierniczych oraz wymiany oleju. Powstałe odpady należy gromadzić i usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Również za nieprzekazanie pojazdu wycofanego z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji grozi mandat karny.

Przestrzegamy przed takim postępowaniem.