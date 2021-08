Uwaga na fałszywych pracowników socjalnych

Policjanci z Elbląga poszukują dwóch kobiet, które okradły z oszczędności staruszkę. Oszustki podawały się za pracowników socjalnych. Kobieta straciła 5 tysięcy złotych.

Do tego zdarzenia doszło we wtorek 24 sierpnia przy ul. Starowiejskiej w Elblągu. Kilka minut przed godziną 13. do drzwi mieszkania starszej pani zapukały dwie kobiety. Podały się za pracownice opieki społecznej i zaoferowały pomoc. Zanim pokrzywdzona zorientowała się, że to oszustki zdążyły ją okraść. Zabrały 5 tys. zł oszczędności.

Pierwsza z kobiet wyglądała na 30-40 lat, szczupła, około 160 cm wzrostu, włosy jasny blond, cera śniada. Druga z kobiet wyglądała na ok. 18 lat, miała ciemne włosy do ramion i śniadą cerę.

Policjanci poszukują oszustek jednocześnie ostrzegając mieszkańców. Przestępcy wybierają starsze osoby i przedstawiając się za pracowników socjalnych proszą, aby pokazać im mieszkanie. Emeryci ulegają namowom zapraszając ich do domu. Osoby podające się za pracowników socjalnych odwiedzają seniorów szczególnie w dniu, w którym większość emerytów i rencistów otrzymuje świadczenia pieniężne. Pamiętajmy też o tym, że każdy pracownik socjalny posiada legitymację ze zdjęciem potwierdzającą jego wiarygodność. W razie jakichkolwiek wątpliwości trzeba zadzwonić pod 997 lub 112.