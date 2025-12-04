Uwaga na oszustów podczas przedświątecznych zakupów! Policja apeluje o ostrożność

Okres przedświątecznych zakupów to czas wzmożonej aktywności oszustów, zwłaszcza w internecie. W ferworze przygotowań łatwo stracić czujność, co sprzyja przestępcom polującym na dane osobowe, loginy do bankowości elektronicznej czy pieniądze klientów. Policja apeluje, by zachować szczególną ostrożność podczas zakupów online i stacjonarnych.

Jedną z najczęstszych metod działania oszustów jest przesyłanie fałszywych wiadomości e-mail lub SMS z linkami do rzekomych promocji, dopłat do przesyłek czy potwierdzeń zamówień. Kliknięcie takiego odnośnika może skutkować utratą danych, a nawet przejęciem konta bankowego. Równie niebezpieczne są fałszywe sklepy internetowe, które kuszą wyjątkowo niskimi cenami, a po dokonaniu płatności znikają bez śladu.

Policja przypomina, że w przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do legalności transakcji należy natychmiast skontaktować się ze swoim bankiem, a w razie poniesienia straty – zgłosić sprawę organom ścigania.

Jak chronić się przed oszustwami? Bądź czujny w internecie

Nie klikaj w podejrzane linki otrzymane w e-mailach, SMS-ach czy komunikatorach. Szczególnie uważaj na wiadomości obiecujące szybkie, tanie okazje lub informujące o konieczności dopłaty do przesyłki.

Sprawdzaj adresy stron

Zawsze upewnij się, że strona, na której zamierzasz robić zakupy, jest prawdziwa, ma poprawny adres URL oraz certyfikat bezpieczeństwa HTTPS (symbol kłódki w pasku adresu).

Nie podawaj danych wrażliwych

Dane osobowe, numer karty płatniczej czy dane logowania do banku podawaj wyłącznie zaufanym sprzedawcom. Jeśli strona budzi jakiekolwiek wątpliwości – zrezygnuj z zakupu.

Zachowaj ostrożność przy płatnościach

Korzystaj z bezpiecznych metod płatności. Unikaj płatności za pobraniem u nieznanych sprzedawców. Zawsze sprawdzaj regulamin i dane firmy.

Zgłaszaj podejrzane transakcje

W przypadku wątpliwości niezwłocznie skontaktuj się z bankiem, aby zablokować transakcję lub uzyskać pomoc.

Zgłoś przestępstwo

Jeżeli padłeś ofiarą oszustwa, zgłoś to na Policję lub do Prokuratury. Szybkie zawiadomienie może pomóc w zatrzymaniu sprawców i ograniczeniu strat.

Przedświąteczny okres to czas radości i zakupów, ale również wzmożonej aktywności cyberprzestępców. Zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji i spokojnie przygotować się do świąt.

