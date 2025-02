W dwa dni zatrzymali prawie czterdzieści osób

- W ogólnopolskiej akcji wymierzonej w osoby ukrywające się przed polskimi organami ścigania uczestniczyli funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel narkotykami, oszustwa, kradzieże z włamaniem - to tylko część przestępstw za jakie poszukiwani byli przestępcy objęci krajową akcją poszukiwawczą. Jej celem było również sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców na terenie naszego kraju - informują pogranicznicy z Warmii i Mazur.

W ciągu dwóch dni ponad 26 tysięcy policjantów w całym kraju sprawdziło 32 136 adresów i miejsc, w których zatrzymano 1 474 osoby poszukiwane. Wśród zatrzymanych byli zarówno podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstw, jak i skazani na kary pozbawienia wolności, w tym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel narkotykami, oszustwa i kradzieże z włamaniem. Wśród zatrzymanych było ponad 200 obcokrajowców. Działania policji odbyły się 13 i 14 lutego. Ich celem - jak poinformowała KGP - było zlokalizowanie i zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia do aresztów śledczych lub zakładów karnych, wydanych przez polskie sądy i prokuratury. Czynności policjantów koordynowało Biuro Kryminalne KGP.

- Akcja, w której udział wzięło ponad 100 funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz ponad 160 policjantów z Warmii i Mazur miała miejsce w naszym regionie. Podczas 2 dniowych działań zatrzymanych zostało 38 osób, w tym 7 obcokrajowców poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości. Ponadto, w trakcie akcji funkcjonariusze z W-MOSG objęli kontrolą 135 cudzoziemców i stwierdzili, że 14 osób przebywało w Polsce nielegalnie. Wobec 11 cudzoziemców wydano decyzje o zobowiązaniu ich do powrotu do swojego kraju. Byli to obywatele: Gruzji, Nepalu, Mołdawii, Ugandy, Kolumbii, Kamerunu i Filipin. Natomiast wobec 3 cudzoziemców (2 obywateli Indii i Gruzina) wszczęto postępowania zobowiązujące ich do powrotu do kraju pochodzenia - informuje mjr SG Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.