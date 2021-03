W Elblągu wzrosła liczba włamań

W 2020 r. elbląscy policjanci odnotowali wzrost liczby przestępstw kryminalnych w porównaniu z rokiem poprzednim. Ich wykrywalność wyniosła 64,7 proc. To tylko niektóre liczby zaprezentowane w sprawozdaniu komendanta miejskiego policji w Elblągu.

Policja i koronawirus

„Należy podkreślić, że podejmowane i realizowane zadania przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w roku 2020 w znacznym stopniu były determinowane przez sytuację epidemiczną wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. Pomimo realizowanych codziennych ustawowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i porządku, zapobiegania przestępczości, wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców policjanci podejmowali działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w stanie epidemii w związku z wprowadzanymi obostrzeniami i zaleceniami. Policjanci przeprowadzili 37207 kontroli miejsc kwarantanny i izolacji osób, skontrolowali 6283 obiekty użyteczności publicznej w zakresie przestrzegania obostrzeń, skierowano do realizacji zadań w związku ze stenem epidemii 1770 patroli policyjnych” - możemy przeczytać w sprawozdaniu komendanta miejskiego Policji w Elblągu przedstawionym elbląskim radnym.

Pandemia koronawirusa zmieniła działania elbląskich policjantów w ubiegłym roku. Policjanci przeprowadzili 160 kontroli w związku z zadaniami dot. COVID-19. 1770 patroli często wspieranych przez inne służby m.in. Żandarmerię Wojskową, Służbę Celno-Skarbową i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej było skierowanych do kontroli osób przebywających na kwarantannie. Na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego do końca 2020 r. na kwarantannę skierowanych było 37207 osób. Policjanci skontrolowali 6283 obiekty użyteczności publicznej w zakresie respektowania obostrzeń.

Dla porównania – elbląscy policjanci wykonali ogółem 12681 patroli zmotoryzowanych, 1661 patroli pieszych i 6580 służb dzielnicowych. Warto jednak zwrócić uwagę, że w 2020 r. nie odnotowano żadnego patrolu ponadnormatywnego (z funduszu wsparcia policji). W 2019 r – takich patroli było 111, w 2018 – 166.

Wprowadzone obostrzenia miały też inne skutki dla policji. Przykładem są imprezy masowe. W 2020 r. w Elblągu policjanci ochraniali tylko jedną taką imprezę: mecz piłki nożnej. W 2019 r takich imprez było 33, rok wcześniej – 28.

(fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

Warto też zwrócić uwagę na zabezpieczenie protestów społecznych. W ubiegłym roku 501 funkcjonariuszy KMP w Elblągu 23 razy skierowanych było do zabezpieczenia manifestacji i 2 razy do innych zadań.

Wzrost przestępstw kryminalnych

W ubiegłym roku elbląscy policjanci odnotowali 3019 przestępstw kryminalnych. Liczba takich przestępstw rośnie – w 2019 r. było ich 2863. Największy wzrost postępowań dotyczy kradzieży z włamaniem. W 2020 r. wszczęto 479 takich postępowań, rok wcześniej – 275. „Należy zaznaczyć, że w kategorii włamań wróciliśmy do poziomu z lat 2016 – 497 włamań i 2017 – 403 włamania. Znaczny wzrost tych przestępstw nastąpił w pierwszym półroczu 2020 r. W wyniku podjętych działań zatrzymano sprawców włamań i kradzieży. Sprawcy specjalizowali się we włamaniach do piwnic, altanek, pojazdów. Między innymi można wskazać, że dwóm sprawcom włamań ustalonym i zatrzymanym w wyniku podjętych działań wykrywczych udowodniono ponad 100 włamań i kradzieży, a innej grupie ponad 60 takich przestępstw. Wobec sprawców sąd zastosował środek karny w postaci tymczasowego aresztowania. Jestem przekonany, że wykrycie, zatrzymanie i izolacja sprawców pozwoli na ograniczenie tych kategorii przestępstw w roku 2021” - możemy przeczytać w sprawozdaniu komendanta miejskiego policji Roberta Muraszki.

Wskaźnik wykrycia przestępstw ogółem wynosi 68,3 proc; przestępstw kryminalnych 64,7 proc.

Na drogach bezpieczniej

W 2020 r. na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego doszło do 82 wypadków, w których obrażeń ciała doznały 82 osoby. Na drogach zginęło 10 osób w 10 wypadkach (3 osoby na terenie Elbląga - wypadki na Fromborskiej, Łęczyckiej i Żeglarskiej, 7 w powiecie elbląskim). Dla porównania w 2019 r. wydarzyły się trzy wypadki z udziałem ofiar śmiertelnych (odpowiednio 1 na terenie Elbląga i 2 w powiecie). Odnotowano też spadek liczby kolizji drogowych (1906 w 2020 r. i 2284 rok wcześniej; w przypadku samego Elbląga są to odpowiednio 1346 kolizji i 1562). Do negatywnych zdarzeń na drogach najczęściej dochodziło z winy kierującego pojazdem. Najczęstsze przyczyny wypadków to: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Najwięcej kolizji to skutek niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu innemu pojazdowi i nieprawidłowe cofanie.

Nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 8 wypadków z udziałem ośmiu rannych, w tym dwóch wypadków śmiertelnych, w których były dwie ofiary śmiertelne. Kierowcy z promilami spowodowali też 36 kolizji. Nietrzeźwy pieszy przyczynił się do 1 wypadku, w którym ranna została jedna osoba.

Najbardziej niebezpiecznymi ulicami w Elblągu są: ul. płk Dąbka (3 wypadki, w których ranne zostały 3 osoby, odnotowano 89 kolizji), al. Grunwaldzka (4 wypadki, 4 osoby ranne, 73 kolizje) i ul. Królewiecka (76 kolizji).

To tylko niektóre liczby zaprezentowane w sprawozdaniu komendanta miejskiego policji w Elblągu dotyczące formacji w 2020 r. O bezpieczeństwie w Elblągu radni będą rozmawiać na najbliższym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych i sesji Rady Miejskiej.