W lipcu zakonnik oskarżony o pedofilię stanie przed sądem

Na 16 lipca Sąd Okręgowy w Elblągu wyznaczył pierwszą rozprawę w sprawie Jana N. 65-letni zakonnik jest oskarżony o przestępstwa o charakterze seksualnym wobec małoletnich. Polikarp, bo takie imię mężczyzna przybrał w zakonie franciszkanów, pracował między innymi w Sekretariacie Stanu w Watykanie i był współpracownikiem papieża Franciszka.

Z zarzuconych Janowi N. przestępstw najsurowiej zagrożone jest przestępstwo doprowadzenia podstępem do obcowania płciowego, za które grozi kara pozbawienia wolności od lat 3 do 15. Takich czynów zakonnikowi zarzucono osiem.

- Do czynów objętych aktem oskarżenia dochodziło w latach 2006-2016 w różnych miejscach, na terenie Polski oraz poza graniami kraju. Oskarżony zarzuconych przestępstw dopuścił się wielokrotnie, wykorzystując zaufanie wynikające z pełnionej roli przewodnika duchowego, podstęp, pretekst wykonywania praktyk religijnych, wyzyskania błędu pokrzywdzonych co do charakteru czynności, doprowadzając do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej. Łącznie prokurator zarzucił oskarżonemu popełnienie 14 przestępstw na szkodę 4 małoletnich pokrzywdzonych. Większość zarzutów dotyczy czynów, w chwili których małoletni nie mieli ukończonych 15 lat - informowała nas 23 maja prok. Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Jan N. nie przyznaje się do winy. Podczas śledztwa odmówił składania wyjaśnień.

Prowincja, do której należał duchowny, wydała komunikat w tej sprawie. - W związku z zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem przez Sąd Rejonowy w Gdańsku jednego z zakonników naszej prowincji chciałbym poinformować, że sprawa przed organami państwowymi została wszczęta i jest prowadzona przy współpracy Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży naszej Prowincji. Po otrzymaniu pierwszych informacji o możliwości popełnienia przestępstwa podjęte zostały kroki przewidziane takich sytuacjach przez obowiązujące prawo państwowe i kościelne oraz wytyczne Konferencji Episkopatu Polski. Celem umożliwienia wyjaśnienia sprawy oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla osób trzecich zakonnik został odsunięty od dotychczasowych obowiązków i wskazano mu stałe miejsce pobytu do dyspozycji organów ścigania. Minister Prowincjalny wraz z zarządem Prowincji współpracują ściśle z organami państwowymi. Pragnę zaznaczyć, że Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych nie jest stroną postępowania prokuratorskiego. Z uwagi na chronioną prawem tajemnicę śledztwa jakichkolwiek informacji możemy udzielić tylko za wiedzą i zgodą Prokuratury. Wszelkie zapytania należy kierować do Prokuratury - napisał w nim br. Olgierd Paszkiewicz, rzecznik prasowy Prowincji w Katowicach.