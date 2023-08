Weekend w policyjnych statystykach 

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Funkcjonariusze prewencji interweniowali 144 razy. Na ulicach wylegitymowali 320 osób. Do wytrzeźwienia trafiło 13 mężczyzn. Nałożono 21 mandatów, 88 razy pouczano i skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie.

Funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 212 osób i skontrolowali 190 pojazdów. Zatrzymali 132 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość (w tym 6x50+). Rekordzista jechał motocyklem aleją Jana Pawła II w Elblągu. Rozpędził się do prędkości 157 km/h. On i pozostałych 5 kierujących straciło prawa jazdy.

Ponadto policjanci z drogówki wystawili 102 mandaty i zastosowali 49 pouczeń. Skierowali do sądu 10 wniosków o ukaranie. Przebadali 512 kierowców pod kątem trzeźwości. Jeden z nich kierował mając 1,5 promila alkoholu w organizmie. 33-letni mieszkaniec Krakowa prowadził BMW. Został zatrzymany na trasie S7 w okolicach Kazimierzowa. Za prowadzenie w stanie nietrzeźwym grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. W miniony weekend doszło do 23 kolizji i 1 wypadku. Miał on miejsce w piątek 11 sierpnia 2023 r. na ulicy Bema. Kierujący samochodem honda potrącił na przejściu dla pieszych kobietę, która przechodziła na zielonym świetle. Na szczęście nie doniosła poważnych obrażeń. Kierowca stracił prawo jazdy. Szczegóły zdarzenia wyjaśni policyjne dochodzenie.