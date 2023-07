Wezwał pogotowie mówiąc, że nieznany sprawca zaatakował go nożem 

Policjanci interweniowali wobec mężczyzny, który awanturował się w szpitalu. W konsekwencji 38-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia.

Zdarzenie miało miejsce wczoraj (10.07) około godz. 17. Wtedy to do szpitala został wysłany policyjny patrol, aby ustalić obrażenia mężczyzny, który miał (według jego relacji) zostać zaatakowany nożem. Na miejscu okazało się, że mężczyzna ma zadrapania na ciele powstałe jak to określił lekarz nie od noża. Chwilę później sam 38-latek stwierdził, że przewrócił się na rozbity wazon. Takowy rozbity znaleźli w mieszkaniu ratownicy, którzy udzielali mu pomocy. Chwilę później mężczyzna stwierdził, że on już niczego nie pamięta i zaczął awanturować się z personelem szpitala.

Funkcjonariusze zatrzymali 38-latka do wytrzeźwienia w policyjnym areszcie.