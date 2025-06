Włamał się do trafostacji. Zatrzymany przez policjanta z psem służbowym

asp. Grzegorz Duda z psem tropiącym Lak (fot. KMP Elbląg)

W środę, 4 czerwca, przy ul. Piławskiej w Elblągu doszło do niebezpiecznego włamania do trafostacji. Sprawca, narażając życie i zdrowie, wyniósł stamtąd odłączniki wysokiego napięcia, elementy baterii do kompensacji energii elektrycznej oraz miedziane przewody. Straty oszacowano na 5 tys. zł.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów oraz przewodnika psa służbowego, sprawcę udało się zatrzymać na gorącym uczynku. 35-letni mężczyzna został ujęty podczas tropienia, a przy nim znaleziono zarówno skradzione elementy, jak i narzędzia, którymi posłużył się do dokonania przestępstwa. Trafostacje to miejsca o podwyższonym ryzyku – kontakt z urządzeniami wysokiego napięcia może zakończyć się tragicznie. Tym razem, na szczęście, nikomu nic się nie stało. Zatrzymany usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmuje się Komenda Miejska Policji w Elblągu.



Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg