Włamali się do szkoły i ukradli sportowy sprzęt

Worek bokserski, paletki do tenisa stołowego, piłkę i deskorolkę ukradli 18-latek i 15-latek, którzy włamali się do jednej z podelbląskich podstawówek.

Jak informuje kom. Krzysztof Nowacki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, funkcjonariuszom bardzo szybko udało się ustalić kto może stać za włamaniem do szkoły podstawowej.

- Gdy przyjechali do domu 15-latka ten przepytany w obecności rodziców powiedział, że niewiele szczegółów pamięta z poprzedniego dnia ponieważ był pijany. Włamanie do szkoły jednak pamięta. Policjanci dotarli również do jego 18-letniego kolegi, który opowiedział, że co prawda włamali się do szkoły, ale tylko po to, by wypić tam alkohol i powspominać dawne szkolne czasy. Policjanci odzyskali skradziony ze szkoły sprzęt, który znajdował się na posesji rodziców 18-latka - informuje kom. Krzysztof Nowacki.

18-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, 15-latkiem zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.