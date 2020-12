Włamywał się do domów i mieszkań, teraz posiedzi

Fot. KMP Elbląg

28-letni mężczyzna po raz kolejny odpowie za swoje czyny przed sądem. Policjanci wydziału mienia zatrzymali 28-latka, który jest podejrzany o dokonanie dziesięciu przestępstw. Są to włamania i kradzieże. Sąd aresztował go tymczasowo na 3 miesiące. Wszystkie czyny były popełnione w ramach powrotu do przestępstwa.

28-latek, którego zatrzymali policjanci niedawno zakończył odbywanie kary w zakładzie karnym. Niedługo po tym jak wyszedł z więzienia trafił do niego ponownie. W ciągu kliku miesięcy 2020 roku 28-latek popełnił 10 nowych przestępstw. Włamywał się do domów, piwnic i mieszkań a także wykorzystywał nieuwagę osób, które pozostawiały bez opieki wartościowe przedmioty. W jednym z przypadków mężczyzna usiłował ukraść z tarasu gazowy grill, jednak nie mógł poradzić sobie z jego ciężarem i mocowaniem rury odprowadzającej spaliny. Mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw. Do sądu złożono wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Dziś sąd przychylił się do tego wniosku i aresztował 28-latka na 3 miesiące. Kodeks Karny za kradzież z włamaniem przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku tzw. recydywy czyli powrotu do przestępstwa może ona być wyższa.

kom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu