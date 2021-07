Wrzucał do wody elementy barki 

Dość nietypową interwencję przeprowadzili policjanci z Wydziału Prewencji elbląskiej komendy. Zatrzymano 32-latka, który przy ul. Radomskiej uszkodził zacumowaną tam barkę towarową. Szkody jakich dokonał wyceniono na 50 tysięcy złotych.

Zdarzenie miało miejsce w czwartek (15.07) o godzinie 6. Policjanci zostali wezwani do mężczyzny, który demolował barkę zacumowana na przystani przy ul. Radomskiej. Mężczyzna miał otwierać i wrzucać do wody włazy zabezpieczające wejście pod pokład barki. Gdy na miejsce przyjechali policjanci, ten nie umiał dokładnie powiedzieć dlaczego tak zrobił. Lakonicznie stwierdził tylko, że „woda lubi przyjąć” i wskazał na miejsce gdzie wrzucił ostatni właz. 32-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie. Mężczyzna usłyszał zarzuty zniszczenie mienia. Zebrany w sprawie materiał trafi teraz do sądu. Sprawcy nietypowej dewastacji grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.