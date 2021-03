Wyroki za zbyt szybką jazdę po Fromborskiej

Jazda ze zbyt dużą prędkością ulicą Fromborską była przyczyną policyjnej kontroli, a także skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Znamy już wyroki, jakie zapadły w takich sprawach.

Pierwszy z kierujących to 30-latek, który został zatrzymany przy ul. Fromborskiej jeszcze w sierpniu. Kierował subaru i przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 60 km/h. Oznacza to, że jechał dokładnie 111 km/h. Sąd ukarał go grzywną w wysokości 3 tysięcy złotych. Mężczyzna miał na 3 miesiące zatrzymane prawo jazdy.

Inny kierujący zatrzymany również przy ul. Fromborskiej w ogóle nie posiadał uprawnień. 54-letni mężczyzna kierował osobowym mercedesem. Policjanci po kontroli skierowali wniosek do sądu o ukaranie. Ten wymierzył 54-latkowi grzywnę w wysokości 1000 złotych oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na 12 miesięcy.

Oba wyroki są prawomocne.