Z passata do aresztu. 40-latek wpadł podczas kontroli

 Z passata do aresztu. 40-latek wpadł podczas kontroli
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie zatrzymali 40-latka. Mężczyzna za zlekceważenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów trafił do aresztu.

Wczoraj funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali do kontroli passata. Kierowcą była 31-letnia kobieta, a pasażerem auta był 40-latek z powiatu elbląskiego. Okazało się, że mężczyzna ma do odbycia karę 11-miesięcy pozbawienia wolności za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie zatrzymali go, a następnie przekazali do Aresztu Śledczego w Elblągu.

W dodatku, po sprawdzeniu pojazdu w bazach danych, okazało się, że passat nie ma aktualnego przeglądu i obowiązkowego ubezpieczenia. W związku z powyższym funkcjonariusze SG nie zezwolili kierującej na dalszą jazdę i prowadzą czynności w tej sprawie.

ppłk SG Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy komendanta WMOSG

  • nosił wilk razy kilka ponieśli i wilka
  • I to jest słuszna koncepcja. Takich gości momentalnie bez sądu powinni zamykać i do końca życia opaska monitorująca.
  • Zawsze nie mogę wyjść z podziwu jak tacy pacjenci sobie beztrosko żyją. Jadą sobie takie dwa ludki z pustką między uszami, ten ćfok z zakazem jazdy, auto bez przeglądu, bez OC i co oni sobie wyobrażają. Żeby to jeszcze jacyś rebele byli co żyją poza systemem a to zwykłe chłopki, na wszystko wyjechane, wszystko w pupie, byle do przodu, byle do pierwszego, byle do weekendu. Odpęka sobi teraz wyroczek, poleży, poje, pogada, potem będzie bajki opowiadał jak to było w puszcze fajnie. Podziwiam takie luźne życie, ja zostałem z goła inaczej wychowany
  • Jeszcze nikt nie napisal że to opresyjne reżim Tuska ściga niewinnych ?
    Dajecie elblongi(2026-01-29)
  • @podziwiam - Wychowanie to jedno. Inna sprawa że politycy dają przykład swoim żeby nie stosować się do litery prawa
