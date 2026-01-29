Z passata do aresztu. 40-latek wpadł podczas kontroli

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie zatrzymali 40-latka. Mężczyzna za zlekceważenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów trafił do aresztu.

Wczoraj funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali do kontroli passata. Kierowcą była 31-letnia kobieta, a pasażerem auta był 40-latek z powiatu elbląskiego. Okazało się, że mężczyzna ma do odbycia karę 11-miesięcy pozbawienia wolności za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie zatrzymali go, a następnie przekazali do Aresztu Śledczego w Elblągu.

W dodatku, po sprawdzeniu pojazdu w bazach danych, okazało się, że passat nie ma aktualnego przeglądu i obowiązkowego ubezpieczenia. W związku z powyższym funkcjonariusze SG nie zezwolili kierującej na dalszą jazdę i prowadzą czynności w tej sprawie.