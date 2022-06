Z wyrazami uznania za zatrzymanie sprawcy rozboju

Komendant Miejski Policji w Elblągu odebrał list gratulacyjny z rąk dyrektora zarządzającego Żabka Polska za profesjonalne działania w ujawnieniu i zatrzymaniu sprawcy rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Zastępca komendanta miejskiego policji w Elblągu - mł. insp. Marcin Grabowski, gościł wczoraj (13 czerwca) wiceprezesa zarządu i dyrektora zarządzającego Żabka Polska - pana Adama Manikowskiego. Przedstawiciel sieci sklepów przyjechał specjalnie z Poznania żeby podziękować osobiście policjantom za zatrzymanie sprawcy rozboju na jego pracowniku. Złożył na ręce zastępcy komendanta list gratulacyjny, który wystosował do nadinspektora Tomasza Klimka, komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie.

Przypominamy zdarzenie. Doszło do niego 11 maja 2022 r. w sklepie Żabka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu. Zamaskowany sprawca wszedł do pawilonu, przystawił ekspedientce pistolet do głowy i zażądał wydania pieniędzy. Ukradł utarg i uciekł. Praca operacyjna kryminalnych z Elbląga przyniosła zamierzony efekt. W wyniku działań został zatrzymany 21-letni mieszkaniec Braniewa. Policjanci zabezpieczyli rzeczy, które podejrzany wykorzystał w napadzie. Był to, między innymi pistolet - wiatrówka (na metalowe kulki) oraz odzież. Na wniosek śledczych, sąd zastosował wobec zatrzymanego areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Podejrzany przyznał się i złożył wyjaśnienia. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności ale nie krótsza niż 3 lata.