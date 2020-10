Za szybko jechali

W miniony weekend policjanci zatrzymali 6 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. Rekordzista miał na liczniku 110 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 50 km/h.

Inne wyniki to np. prędkość 106 km/h w miejscowości Krykajny. Z taką prędkością jechał 29-latek swoim bmw. Z kolei w miejscowości Raczki Elbląskie pewien 31-latek rozpędził swojego opla do 108 km/h. We wszystkich wymienionych przypadkach kierującym zatrzymano na 3 miesiące prawa jazdy oraz ukarano 500 złotowym mandatem i 10 punktami karnymi.