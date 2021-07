Zakochani zgubili się w lesie

Policjanci i leśnicy z Elbląga brali udział w poszukiwaniach pary, która zgubiła się w lesie. Młodzi ludzie sami zadzwonili z prośbą o pomoc. Służby szukały ich dwie godziny. Finał okazał się szczęśliwy. Cali i zdrowi wrócili do domu. Policjanci przypominają o zachowaniu ostrożności w lesie.

On 23-lata, ona 18. Przyjechał do niej z Lidzbarka Warmińskiego. W czwartek (1 lipca ) późnym popołudniem poszli na romantyczny spacer do parku Bażantarnia w Elblągu. Weszli w głąb lasu. Stracili orientację i poczucie czasu. Zadzwonili po pomoc około 20.00. Na ratunek pojechali policjanci i leśnicy. Dyżurny miał z nimi kontakt telefoniczny. Opisali miejsce, w którym się znajdowali. Był to wąwóz w okolicy tzw. Świątyni Dumania przed Stagniewem. Przeszli lasem kilka dobrych kilometrów. Policjanci pieszo i w radiowozach patrolowali teren. Włączyli syreny i zagubiona para usłyszała ich dźwięk. Dzięki temu łatwiej było do nich dotrzeć. Leśnicy i policjanci odnaleźli ich całych i zdrowych. Dziewczyna miała kilka zadrapań. Nie wymagali hospitalizacji. Szczęśliwie wrócili do domu.



Rozległe kompleksy leśne połączone z beztroskim spacerem mogą wpłynąć na zagubienie drogi powrotnej. Co zrobić w takiej sytuacji, poniżej podajemy kilka prostych zasad: