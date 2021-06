Zatrzymał agresora do przyjazdu policji

Dość nietypowa sytuacja miała miejsce w jednym ze sklepów w elbląskiej dzielnicy Nad Jarem. Tam, pijanego awanturnika przed demolowaniem sklepu powstrzymał policjant, który był po służbie a również robił tam zakupy. Agresywny i pijany 33-latek został zatrzymany do wytrzeźwienia.

Do jednego ze sklepów w piątek około godz. 13.00 wszedł pijany 33-latek, który najpierw wywołał awanturę z obsługą sklepu a chwilę później zaczął przewracać stojące tam reklamy produktów, a także zrzucać z półek wystawiony tam towar. Skutecznie przed dalszą dewastacją mężczyznę powstrzymał policjant, który był po służbie a również robił zakupy w tym sklepie. 33-letni agresor został obezwładniony i przytrzymany do przyjazdu policyjnego patrolu. Chwilę później siedział on już w radiowozie. Resztę dnia spędził w policyjnym areszcie, gdzie wytrzeźwiał, a gdy już to nastąpiło został „rozliczony” za popełnione wykroczenia.