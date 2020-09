Zatrzymali 17-latka bez prawa jazdy

Policyjny patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli pewnego 17-latka, który kierował osobowym renault, a nie posiadał prawa jazdy. Co więcej niekorzystnie dla niego wyszło również badanie alkotestem.

Sytuacja miała miejsce wczoraj około godziny 22.00 w miejscowości Raczki Elbląskie. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej renault scenic którym kierował 17-latek. Z racji wieku nie posiadał on uprawnień do prowadzenia auta. Co więcej, bo zbadaniu go alkotestem okazało się, że jest pod wpływem alkoholu. Wynik badania to 0,56 promila. Teraz odpowie on przed sądem za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności.