Policjanci z Pasłęka zatrzymali 26-latka, który miał przy sobie narkotyki. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Interwencja miała miejsce wczoraj (12.08) na Starym Rynku w Pasłęku. 26-latek został zatrzymany podczas legitymowania. Policjanci znaleźli przy nim zawiniątko z białym proszkiem. Testy wykazały, że jest to amfetamina. Trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.