Zatrzymali nietrzeźwych kierowców

Policjanci z ruchu drogowego w Elblągu zatrzymali trzech kierowców, którzy jechali w stanie nietrzeźwym. Jeden z nich kierował ciągnikiem. Miał sądowy zakaz prowadzenia.

Tylko wczoraj (06 października) policjanci z ruchu drogowego zatrzymali na elbląskich drogach trzech kierowców w stanie nietrzeźwym. Niechlubny rekordzista to 56-latek, który jechał ciągnikiem rolniczym. Mężczyzna kierował pomimo sądowego zakazu prowadzenia. Został zatrzymany na ulicy Elbląskiej, miał blisko promil alkoholu w organizmie. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Kolejne zatrzymania miały miejsce na ulicach Osiedlowej i Elbląskiej.

Od stycznia do września 2020 roku funkcjonariusze ruchu drogowego z Elbląga sprawdzili blisko 29 tysięcy kierujących. Wśród nich 203 kierowało w stanie nietrzeźwym, a 84 osoby jechały pod wpływem działania alkoholu lub środka odurzającego.



Za prowadzanie pojazdu w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) grozi:

• grzywna wymierzona w stawkach dziennych uzależniona od dochodu lub kara ograniczenia wolności lub kara

pozbawienia wolności do lat 2

• zakaz prowadzenia pojazdów (wszelkich lub określonej kategorii) na okres od 3 do 15 lat

• świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości

od 5000 zł do 60 000 zł.