Zatrzymali podejrzanego o podpalenie altanki działkowej

Fot. archiwum portEl

Kryminalni z Elbląga zatrzymali 37-latka podejrzanego o podpalenie altanki działkowej. Mężczyzna przyznał się do podłożenia ognia. Straty jakich dokonał to 30 tys. zł. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zatrzymali 37-latka, który jest podejrzany o podpalenie altanki działkowej przy ul. Okrężnej w Elblągu. Pożar miał miejsce 28 maja 2022 roku. Spaleniu uległ cały budynek wraz z wyposażeniem. Straty jakich dokonał sprawca to 30 tys. zł. Usłyszał zarzut i przyznał się. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Był wcześniej karany za kierowanie w stanie nietrzeźwym oraz niealimentację.



Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg