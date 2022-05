Zatrzymali poszukiwanego. Miał przy sobie narkotyki

Policjanci z Elbląga zatrzymali 35-latka, który był poszukiwany przez sąd do odbycia kary. Funkcjonariusze znaleźli przy mężczyźnie woreczek z amfetaminą. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci prewencji zatrzymali 35-latka w sobotę (28 maja) na ulicy Robotniczej w Elblągu. Poruszał się osobową skodą. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd do odbycia kary 12 dni za niezapłaconą grzywnę. Funkcjonariusze znaleźli przy nim woreczek z amfetaminą oraz wagę elektroniczną. Przyznał również, że kierował pod wpływem tego narkotyku. Badania laboratoryjne to potwierdziły. Podejrzany trafił do aresztu. Dodatkowo odpowie teraz za posiadanie narkotyków. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.