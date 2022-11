Policjanci z Elbląga zatrzymali 38-latka, który jest podejrzany o podpalenie czujnika alarmowego w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. Śledczy udowodnili mu także włamania do altanek i kradzieże na kilkanaście tysięcy złotych. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

38-latek przyznał się. Policjanci udowodnili mu aż 17 czynów. Wśród nich było podpalenie czujnika systemu alarmowego w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Do tego zdarzenia doszło 16 listopada. Starty jakich dokonał to 5 tys. zł. Dodatkowo śledczy udowodnili mu włamanie do ogródka jednego z pubów na terenie starego miasta w Elblągu, skąd ukradł nagrzewnice o wartości 550 zł. Podobnych włamań i kradzieży miał więcej. Jego zainteresowaniem cieszyły się głównie altanki na terenie ogródków działkowych przy ul. Warszawskiej, Kościuszki, Skrzydlatej. Zabierał stamtąd sprzęt RTV, elektronarzędzia. Z kolei przy pubie na ul. Zacisze ukradł rower. Policjanci odzyskali skradziony sprzęt. Mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Był wcześniej notowany za kradzieże.