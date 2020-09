Zatrzymali sześciu nietrzeźwych kierujących, dwóch spowodowało kolizje

(fot. KMP Elbląg)

Policjanci z elbląskiej drogówki zatrzymali sześciu nietrzeźwych kierujących. Niechlubny rekordzista to 44-latek, który miał 2,4 promila alkoholu w organizmie. Kierowanie w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, za które grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

W środę policjanci z Elbląga kontrolowali trzeźwość kierowców. W ciągu jednego dnia zatrzymali sześciu nietrzeźwych kierujących. Rekordzistą okazał się 44-latek, który na ulicy Warszawskiej w Elblągu wsiadł do nissana, rozpędził się i uderzył w zaparkowany samochód ciężarowy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejsce przyjechali policjanci i przebadali mężczyznę. Miał 2,4 promila alkoholu w organizmie. Z kolei na wyjeździe z Elbląga na Malbork (trasa K-22) pijany 26-latek uderzył w bariery ochronne. Wiózł pasażera. Nikomu nic się nie stało. Obydwaj wyszli z auta i maszerowali drogą. Policjanci ich zatrzymali. Kierujący miał 1,5 promila alkoholu w organizmie i nie miał uprawnień do kierowania. Kolejne zatrzymania miały miejsce na ulicach: Żeromskiego, Ogrodowej, Wiejskiej oraz w Gronowie Elbląskim. Kierowcy odpowiedzą za przestępstwo, za które grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Przypomnijmy, polskie prawo rozróżnia dwa rodzaje kierowania pojazdem po alkoholu. Stan po użyciu to wykroczenie (od 0,2 do 0,5 alkoholu w wydychanym powietrzu), a stan nietrzeźwości (od 0,5 w górę w wydychanym powietrzu) to przestępstwo.

Za prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2-0,5 promila) grozi: - grzywna w wysokości od 50 zł do 5 tys. zł lub areszt do 30 dni - zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat - 10 punktów karnych.



Za prowadzanie pojazdu w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) grozi: - grzywna wymierzona w stawkach dziennych uzależniona od dochodu lub kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2 - zakaz prowadzenia pojazdów (wszelkich lub określonej kategorii) na okres od 3 do 15 lat - świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 zł do 60 000 zł.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg