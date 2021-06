Zatrzymani pod zarzutem posiadania narkotyków

W miniony weekend policjanci z Elbląga zatrzymali trzy osoby podejrzane o posiadanie narkotyków. Wszystkim grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Pierwsze zatrzymanie miało miejsce w sobotę (26 czerwca) na ulicy 12 Lutego w Elblągu. Podczas interwencji funkcjonariusze znaleźli u młodego mężczyzny, woreczek z amfetaminą. Kolejna interwencja miała miejsce w niedzielę (27 czerwca) na ulicy Kowalskiej. Tam zatrzymali mężczyznę, który miał przy sobie plastikowy pojemnik, a w nim aż pięć zawiniątek foliowych z marihuaną. Najwięcej narkotyków policjanci znaleźli w samochodzie mazda, który zatrzymali na ulicy Okulickiego w Elblągu. Ta interwencja również miała miejsce w minioną niedzielę (27 czerwca). W aucie funkcjonariusze znaleźli kilka woreczków z marihuaną oraz jeden większy worek foliowy z białym proszkiem. Trzech podejrzanych trafiło do policyjnego aresztu. Usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.