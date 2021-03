Zatrzymani za posiadanie narkotyków

Policjanci z Elbląga zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie amfetaminy. W jednym przypadku było to zatrzymanie na ulicy, druga interwencja miała miejsce w mieszkaniu podejrzanego. Obydwaj zatrzymani odpowiedzą za posiadanie środków odurzających za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Obydwie interwencje miały miejsce w czwartek (25.03.2021). Pierwsza przy al. Tysiąclecia w Elblągu. 26-letni mieszkaniec Pelplina miał przy sobie zawiniątko z amfetaminą. Drugie zdarzenie miało miejsce w podelbląskim Gronowie Górnym. Podczas interwencji domowej, w mieszkaniu podejrzanego funkcjonariusze znaleźli także amfetaminę. Obydwaj zatrzymani trafili do policyjnego aresztu i odpowiedzą za posiadanie środków odurzających za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Jakub Sawicki, biuro prasowe KMP w Elblągu