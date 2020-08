Policjanci z Elbląga zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o posiadanie narkotyków. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj (24 sierpnia) przy ulicy Portowej w Elblągu, został zatrzymany 43 – latek. Funkcjonariusze znaleźli przy nim strzykawkę z płynną substancją i woreczek z białym proszkiem. Okazało się, że to ecstasy i amfetamina. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i odpowie za posiadanie środków odurzających. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.