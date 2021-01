Kryminalni z Pasłęka zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie narkotyków. Funkcjonariusze znaleźli przy nim amfetaminę. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

30-latek został zatrzymany na terenie gminy Rychliki. Kryminalni z Pasłęka znaleźli przy nim amfetaminę. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu. Był wcześniej notowany do spraw pobicia i gróźb. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.