Policjanci z Elbląga zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie amfetaminy. Odpowie za posiadanie środków odurzających za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Interwencja miała miejsce przy ul. Warszawskiej w Elblągu. 28-letni mieszkaniec Elbląga miał przy sobie zawiniątko z amfetaminą.

Trafił do policyjnego aresztu i odpowie za posiadanie środków odurzających, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.